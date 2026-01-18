Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых

Волонтеры планируют возобновить поисковые мероприятия по установлению местонахождения семьи Усольцевых, пропавшей в горной местности Партизанского района Красноярского края в сентябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых. Сейчас мы со службами работаем в консультативном формате», — уточнили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.

Спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых

Планируемая к использованию в новых поисках семьи Усольцевых нейросеть тeоретически может допускать существенные ошибки и направлять добровольцев по ошибочному маршруту. Об этом ранее заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, подчеркнув при этом, что при сочетании работы нейросети с другими методами поиска вероятность успешного обнаружения возрастает.