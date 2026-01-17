В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Назрани. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ингушетии.

"Поступило сообщение о взрыве в частном жилом секторе в городе Назрани на улице Орловской. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. В результате случившегося пострадали два человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшие госпитализированы. После взрыва возгорания не произошло.