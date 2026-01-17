Москвич бросил двухлетнего сына спать на улице и ушел

В Москве мужчина бросил двухлетнего ребенка спать на улице и ушел в кафе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Утверждается, что москвич так долго гулял с сыном, что тот устал и уснул прямо на ватрушке, и мужчина решил не будить ребенка. При этом он оставил его спать под окнами кафе и параллельно снимал, как горожане реагируют на брошенного ребенка.

Судя по видео, которое Baza предоставил сам отец, он пытался жестами показать москвичам, что трогать мальчика не надо, и он якобы следит за ним. Однако одна из прохожих отказалась игнорировать ситуацию и вызвала полицию, но к моменту приезда наряда мужчина уже покинул кафе.

О начале проверки из-за действий москвича не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина жестоко избил дочь возле подъезда из-за одного ее желания.