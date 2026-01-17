На юге Москвы эвакуировали торговый центр

На юге столицы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Columbus. Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».

Инцидент произошел в субботу, 17 января, на Кировоградской улице, у станции метро «Пражская».

По предварительной информации, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Обстоятельства происшествия выясняются. Данных о возгорании или пострадавших пока не поступало.

Напомним, что в 2022-2024 годах из ТЦ неоднократно эвакуировали людей. В частности, персонал и посетителей вывели из комплекса 23 мая 2024 года.