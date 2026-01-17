В Запорожской области более 5,7 тыс. абонентов остаются без света

Более 5,7 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"5 728 абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. В Бердянском муниципальном округе пониженное напряжение", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что, по прогнозам энергетиков, в течение двух часов электроснабжение всех абонентов будет восстановлено.

Ранее губернатор сообщал, что в регионе продолжаются восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства, поврежденных в результате ударов противника по энергетической инфраструктуре региона 14-16 января.