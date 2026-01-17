Бастрыкин взял на контроль дело об избиении младенца в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК РФ. Об этом сообщает Следком в Telegram-канале.

«В социальных медиа сообщалось, что мужчина избил свою супругу, а также причинил серьезные травмы головы месячному младенцу. Ребенку оказывается медицинская помощь. Фигурант задержан», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), уточнил СК.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заключило ведомство.

В свою очередь Объединенная пресс-служба судов региона рассказала РИА Новости, что обвиняемого Александра Уфимцева заключили под стражу до 15 марта.