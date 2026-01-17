СК завел дело из-за отключения электричества в двух деревнях Челябинской области

В деревнях Ключи и Малиновка Челябинской области длительное время отсутствовало электричество. По данному факту региональный СК РФ завел уголовное дело.

Ранее в соцсетях сообщалось, что 15 января в двух деревнях пропало электроснабжение. На момент аварии в регионе фиксировались 30-градусные морозы.

Как уточнили следователи, до 17 января сотрудники снабжающей компании не обеспечили стабильную подачу электричества в жилые дома. Они допустили длительное отсутствие света в морозную погоду, чем создали реальную угрозу здоровью и безопасности жизни граждан. По данному факту возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

По информации ТАСС, на данный момент электричество в дома подано. Об этом агентству сообщили в областном министерстве ЖКХ. Обращений жителей о сбоях больше не поступало.