Филиппины депортировали видеоблогера Здоровецкого в Россию

Иммиграционные власти Филиппин депортировали видеоблогера Виталия Здоровецкого в Россию. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

© Бюро иммиграции Филиппин

"Мы депортировали Виталия сегодня около часа назад. Его отправили в Россию рейсом из Калибо, поскольку оттуда есть прямой рейс", - сказала пресс-секретарь филиппинской иммиграционной службы Дана Сандовал.

Видеоблогер был привлечен к уголовной ответственности на Филиппинах. Полиция Филиппин задержала его 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Ему были предъявлены уголовные обвинения, после чего он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны.

Виталий Здоровецкий - проживающий в США блогер, известный своими розыгрышами и выходками, видео которых он публикует в YouTube. В 2014 году в Бразилии он выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Германией. В 2022 году он повторил выходку в матче четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.