В США отец убил пять младенцев за девять лет, пишет издание People.

63-летний Аллен Перес, по версии обвинения, в период с 1992 по 2001 год убил пятерых своих детей. Обвинения в убийствах предъявили еще в 2020 году, на тот момент мужчина уже отбывал тюремный срок по другому делу.

Останки одного из младенцев, как уточнятся, обнаружили в затопленном металлическом кулере. Малыш был завернут в пластик и одеяло, а внутри емкости были тяжелые предметы.

Эксперты полагают: причиной смерти трехмесячного ребенка стала тупая травма.

У погибшего мальчика, как установлено, были еще четыре брата и сестры. Но все они погибли, не достигнув 6 месяцев. Три тела до сих пор не найдены.

Суд должен огласить приговор Пересу в апреле. Убийце младенцев грозит пожизненное заключение.