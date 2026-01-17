Расправившийся с пятью женщинами на Гоа маньяк-аниматор сжег свой паспорт при свидетелях

Маньяк-аниматор из России, подозреваемый в серии жестоких убийств на индийском курорте Гоа, после расправ надевал одежду своих жертв и открыто появлялся в ней на публике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Алексей Леонов, задержанный в пятницу, 16 января, во время допросов признался, что расправился с пятью женщинами, включая двух россиянок и местную жительницу. Он не скрывал улики преступлений: так, в Арамболе он снял с 37-летней Елены К., уже мертвой, вещи — леопардовые лосины и кофту, — надел их на себя, спокойно спустился в кафе, а затем сидел на пляже. Его задержали возле ее тела после того, как подруга жертвы обратилась в полицию.

По данным расследования, с первой жертвой он расправился в среду, 14 января, в Морджиме. Он напал с ножом на 37-летнюю Елену В., которая ранее нарисовала ему узор на лице. Третьей подтвержденной жертвой стала местный дизайнер Мридула Сайкия, которую нашли в собственном доме. Леонов, находившийся, по версии следствия, в состоянии наркотического опьянения, действовал по одной схеме: наносил множественные ножевые ранения и перерезал горло. Свои паспорт и телефон он сжег на костре при свидетелях. Останки двух других потенциальных жертв пока не обнаружены; власти проверяют его показания.

Ранее суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Камешково Владимирской области за половые преступления против 12 малолетних девочек. Сексуальный маньяк заманивал детей домой с помощью своей собаки породы шпиц,