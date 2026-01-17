В Харькове начался сильный пожар после серии ударов баллистическими ракетами

В Харькове в результате серии ударов баллистическими ракетами начался сильный пожар.

Об этом со ссылкой на мэра города Игоря Терехова сообщает в Telegram издание «Insider.ua».

«Около семи баллистических ракет прилетели по Харькову, в городе сильный пожар», — говорится в публикации.

Терехов позднее сообщил, что в результате удара по Индустриальному району города был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия текущей зимой сфокусировалась на ударах по энергообъектам Киева, Одессы и Днепропетровска (украинское название — Днепр), так как хочет изолировать эти города от национальной сети.