Пятилетний ребенок погиб в частной сауне, приехав в гости с родителями

В Амурской области произошла трагедия, которая унесла жизнь маленького ребенка. Инцидент случился вечером 17 января в городе Белогорске на территории частной сауны, передает Telegram-канал Amur Mash.

© Московский Комсомолец

По предварительной информации, пятилетний мальчик, приехавший в гости из Благовещенска, находился в сауне в сопровождении взрослых. В какой-то момент произошел несчастный случай, в результате которого малыш утонул.

Первыми о происшествии сообщили местные паблики и телеграм-каналы. Например, канал «Белогорск Z ИНФО» указал, что сауна расположена у здания Физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова.

На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы. Для работы на локации прибыли сотрудники полиции, представители Следственного комитета и бригада медиков.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку для установления всех точных обстоятельств случившегося. Расследование инцидента продолжается.