Россиянин забил знакомого колуном и вывез на санях к мусорным бакам

В Томске 40-летнего мужчину заподозрили в том, что он забил колуном 34-летнего земляка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии следствия, двое мужчин из Новосибирской области вместе распивали алкоголь дома у одного из них, однако в какой-то момент собутыльники поссорились. В ходе конфликта гость схватил колун и несколько раз ударил им хозяина жилища — мужчина не выжил. После этого нападавший погрузил его в сани, вывез к мусорным контейнерам на соседней улице и вернулся на место преступления.

Там его вскоре и застали правоохранители. В этот момент мужчина пытался уничтожить улики, сжигая окровавленную одежду в печи.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор, вскоре ему планируют избрать меру пресечения.