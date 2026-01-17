В Москве пенсионерака отдала мошеникам золото и деньги

76-летняя москвичка лишилась всех сбережений и двух слитков золота, поверив телефонным мошенникам. Пенсионерка ответила на звонок в мессенджере, где неизвестный представился сотрудником финансовой организации. Он сообщил, что злоумышленники завладели её электронной подписью, и попросил помочь в их поимке, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщина, решив, что участвует в спецоперации, стала выполнять инструкции. По указанию аферистов она сняла все свои деньги, приобрела два золотых слитка по 100 гр и перевела накопления на чужие счета.

Один слиток она передала курьеру, назвавшему кодовое слово, а второй положила в указанный постамат. Только через несколько дней, рассказав историю родным, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Общий ущерб превысил 2,9 миллиона рублей. Установление лиц, причастных к мошенничеству, взято на контроль межрайонной прокуратурой. Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники никогда не просят граждан снимать деньги или передавать их через курьеров.