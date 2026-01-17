На Ставрополье восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставрополья. Об этом сообщил в Telegram-канале глава округа Олег Борзов.

"По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения. Пожар потушен. Подробности случившегося выясняются", - написал он.