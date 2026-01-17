Россиянин на охоте застрелил сотрудника МЧС

В Свердловской области произошёл несчастный случай на охоте, в результате которого погиб сотрудник МЧС, сообщает "URA.RU".

© Московский Комсомолец

Трагедия случилась вечером 9 января в районе бывшего лагеря в городе Лесном.

По предварительной информации, один из охотников по ошибке принял мужчину за дикого зверя и произвёл смертельный выстрел. Погибшим оказался 53-летний россиянин, уроженец города Навои в Узбекистане. Он был сотрудником местного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Помимо службы в МЧС, погибший работал в Лесном тренером по каратэ и был членом участковой избирательной комиссии. Он являлся уважаемым человеком в городе и оставил после себя двоих детей.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются правоохранительными органами.