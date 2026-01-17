Пенсионерки изобрели новую схему возврата проданных квартир

Российские пенсионерки изобрели новую схему возврата квартир — после дела певицы Ларисы Долиной они начали ссылаться на собственную невменяемость вместо давления мошенников. Об этом пишет Mash.

Сообщается, что продавцы недвижимости все чаще отказываются от заявлений о «давлении» и «обмане», переходя к ссылкам на статью 177 ГК РФ — утверждают, что в момент сделки не осознавали своих действий из-за психического состояния. Такой подход используется как основание для оспаривания уже завершенных сделок.

Так, в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., оформив сделку в ипотеку на 28 лет. Процедура заняла более двух часов, при этом продавец предоставила справку о полной дееспособности. Позже Ольга заявила, что передала полученные деньги мошенникам, и обратилась в суд.

После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пенсионерка изменила позицию, настаивая на своей невменяемости в момент продажи. Юристы отмечают смену тактики — от более сильных аргументов к более уязвимым, однако риски для покупателей сохраняются: при признании сделки недействительной они могут лишиться и жилья, и денег, сообщается в публикации.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что меры по защите от «схемы Долиной» на рынке недвижимости могут быть приняты в первом квартале текущего года.