Две россиянки погибли из-за катания на тюбинге

В городе Сольцы Новгородской области погибли две девушки во время катания на тюбинге, который был прицеплен к легковому автомобилю.

По данным ГИБДД, вечером 16 января водитель 2005 года рождения буксировал тюбинг. Во время движения его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной.

От полученных травм обе девушки скончались на месте до приезда скорой помощи.

Девятилетний мальчик погиб при катании на "ватрушке" во Владимире

В настоящее время там работают сотрудники полиции и следователи, устанавливающие причины ДТП.

Ранее травматолог-ортопед Сергей Дедов рассказал, что катание на тюбинге сопряжено с определённым риском для жизни.