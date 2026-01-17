ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарской Республике возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя региона, которого подозревают в участии в деятельности террористической организации и подготовке теракта в Нальчике.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч.3 ст.30, п. „а“ ч. 2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц)», — говорится в сообщении.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в октябре 2025-го подросток записал видеообращение, адресованное лидерам террористической организации, а затем вступил в ее ряды. Затем, действуя по указанию куратора, он готовил теракт.

Следствие установило, что для реализации задуманного подросток приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Целью нападения, по версии следствия, были сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемый, как отмечают в ведомстве, согласовывал детали подготовки через переписку с куратором в мессенджере. Действия молодого человека пресекли сотрудники УФСБ и МВД России по Кабардино-Балкарской Республике. Подростка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее аналогичное дело возбудили в Пермском крае в отношении 17-летнего подростка, который, по версии следствия, изучал в сети неонацистские материалы и инструкции по изготовлению взрывчатки, а затем готовил теракт в муниципальном учреждении Чернушки. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ, после чего уголовное дело с обвинением в подготовке теракта и обучении для террористической деятельности направили в суд.