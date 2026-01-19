Суд приостановил работу новокузнецкого роддома, где умерли младенцы

Работу новокузнецкого роддома № 1, в котором умерли 9 младенцев, временно приостановили. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Уточняется, что 15 января во время эпидемиологического расследования специалисты выявили в больнице несоблюдение "санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению".

В связи с этим суд принял решение приостановить работу роддома на 90 суток "с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений".

Новорожденные скончались в больнице в период новогодних праздников. По информации СМИ, причиной их смерти могли стать внутриутробные или неонатальные инфекции.

Следователи возбудили два уголовных дела. Главврача роддома Виталия Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Алексеем Эмихом.

Позже Центральный районный суд отправил Хераскова под домашний арест. Мера пресечения была установлена на 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта.