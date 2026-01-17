Сыктывкарский городской суд отправил под домашний арест преподавателя центра профподготовки МВД в Коми Владимира Опарина, обвиняемого в халатности.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — приводит ТАСС решение судьи.

ЧП произошло 15 января: во время планового занятия сотрудник учебного центра привёл в действие учебно-имитационную светошумовую гранату, что вызвало хлопок и последующее возгорание легковоспламеняющихся предметов в помещении.

В стационарах остаются 19 пострадавших при взрыве в центре МВД.