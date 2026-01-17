Россиянин расстрелял брошенную собаку в подъезде дома

В Ангарске Иркутской области произошел инцидент жестокого обращения с животным. Живодер выстрелил в бездомную собаку прямо в подъезде жилого дома микрорайона Майск, пишет Babr Mash.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как житель дома выходит из квартиры с ружьем, делает выстрел в сторону находившегося в подъезде пса по кличке Фокус и быстро скрывается. Мотивы его действий пока не установлены.

По словам соседей, собаку бросили прежние хозяева, и она жила в подъезде. Жильцы подкармливали животное, которое никому не мешало. После выстрела Фокус был доставлен в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. По данным на текущий момент, пес выжил и находится под наблюдением ветеринаров.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, опрашивает подозреваемого и свидетелей. Прокуратура Иркутской области взяла дело на особый контроль. В отношении стрелка может быть возбуждено административное или уголовное дело в зависимости от тяжести причиненных животному повреждений.