В Краснодаре девушку пытали во время треш-стрима ради донатов

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о противоправных действиях в отношении девушки в Краснодарском крае.

Ее удерживают в квартире и избивают в прямом эфире, сообщает Информационный центр СК.

"В СМИ сообщается, что девушку насильно удерживают в квартире, применяя к ней физическое насилие и фиксируя происходящее на камеру с последующей трансляцией в социальных сетях", - уточнили в Информационном центре.

Жертва предполагаемого насилия является жительницей Санкт-Петербурга. Отмечается, что в полицию обратились ее родственники, однако правоохранительные органы якобы не вмешиваются в происходящее.

Обращение о трэш-стриме с пытками направлена Бастрыкину от председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной.

Более подробная информация о предполагаемом преступлении размещена в Telegram-канале самой народной избранницы. Там, в частности, говорится о том, что жертву вывезли в Краснодар ради пыток. Злоумышленники избивают ее и поджигают части ее тела. Все это делается ради донатов.

"Родственники нашли ее в крайне тяжелом, дезориентированном состоянии с нарушением речи, находящейся под действием психотропных веществ", - говорится в обращении Останиной к Бастрыкину.

Они пытались ее забрать, но не смогли привести в чувство и уговорить покинуть квартиру.