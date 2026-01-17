Крупный пожар в тюменском ангаре привел к обрушению кровли

В Тюмени сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составляет около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Сигнал о происшествии поступил утром 17 января. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши.

На месте работают 52 специалиста МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Спасатели продолжают работы по локализации и полной ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

