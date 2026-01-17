Стало известно о новых жертвах российского маньяка-аниматора

На индийском курорте Гоа задержан россиянин, подозреваемый в серийных убийствах девушек. По данным портала SHOT, 32-летний аниматор, мог совершить преступления в состоянии наркотического опьянения. На данный момент официально подтверждены две жертвы, но на допросе подозреваемый заявил о пяти убийствах.

© Московский Комсомолец

Первое преступление произошло в ночь с 14 на 15 января.

Аниматор напал на 37-летнюю россиянку Елену К. в ее съемной квартире в Арамболе. Он нанес женщине множественные ножевые ранения, после чего связал и перерезал ей горло. Подруга убитой, жившая в соседней комнате, обнаружила тело и сообщила в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что за два дня до этого, 13 января, маньяк убил другую россиянку - Елену В. в Морджиме. Преступление было совершено по аналогичной схеме: нападение в квартире, множественные ножевые ранения и перерезанное горло. Тело обнаружил знакомый жертвы, которого попросила проверить квартиру дочь погибшей.

Туристу из России грозит смертная казнь на Гоа

Обе жертвы были лично знакомы с убийцей. По предварительной информации, мотивом первого преступления стала ревность, усугубленная наркотиками. Подозреваемый был задержан на месте первого убийства.

По данным индийских СМИ, на допросе подозреваемый заявил об еще трех убийствах, включая возможную жертву - местную девушку по имени Мридула. Эти сведения пока не получили официального подтверждения. Полиция проводит расследование для проверки всех заявлений подозреваемого и поиска возможных других жертв.

Читайте также: В Подмосковной полиции избили уроженку одной из республик РФ