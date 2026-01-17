Сигнал с мобильника главы семьи Усольцевых мог осложнить поиски в тайге

Сигнал с телефона Сергея Усольцева, зафиксированный в октябре в семи километрах от поселка Кутурчин, мог стать для спасателей дезинформацией. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

По ее словам, информация о сигнале мобильного устройства не является стопроцентно достоверной. Телефон могли потерять или оставить, и он продолжал подавать сигнал в месте, удаленном от реального местонахождения людей. «Поэтому просто не всегда есть следы в лесу, как бы нам ни хотелось. К тому же можно их просто не увидеть», пояснила Вульферт.

Появились подробности о потерпевших по делу о пропаже семьи Усольцевых

Семья Усольцевых двое взрослых и пятилетняя девочка пропала 28 сентября во время туристического похода в направлении горы Буратинка в Красноярском крае. По факту их исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, однако приоритетной остается версия о несчастном случае.

Активные поиски, признанные самыми масштабными и сложными в истории региона, были завершены 12 октября. Они перешли в стадию точечных задач, которые выполняют профессиональные спасатели. Вульферт отметила, что в лесу, в отличие от города, почти никогда нет свидетелей, а территория огромна, что делает определение направления поисков крайне трудной задачей.