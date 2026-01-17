У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 миллион рублей

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства драгоценностей, принадлежавших бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в пользу государства изъяты бриллиант размером два карата стоимостью 3,5 миллиона рублей, а также женские кольца с сапфиром и изумрудом общей стоимостью 24 миллиона рублей. Кроме того, конфискованы ювелирные изделия с сапфиром и изумрудом еще на 23 миллиона рублей, а также броши, подвески и другие предметы роскоши.

По подсчетам агентства, суммарная стоимость изъятых украшений превышает 51 миллион рублей. В Генпрокуратуре уточнили, что общая стоимость дорогостоящего имущества, изъятого по уголовному делу, составляет более 107 миллионов рублей.

16 января стало известно, что общая стоимость активов, изъятых у Копайгородского и соответчиков, оценивается приблизительно в 1,6 млрд рублей.

До этого Генпрокуратура установила, что за 10 лет работы Копайгородского на госслужбе его официальные доходы составили около 16,3 млн рублей. При этом за тот же период его семья приобрела более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

