Самолет «ЮВТ Аэро» допустил опасную просадку

Рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Нижневартовска в Братск едва не закончился катастрофой после грубого нарушения процедуры захода на посадку. Расследование инцидента начала Росавиация.

Инцидент произошел днем 14 января при заходе на посадку в аэропорту Братска. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», экипаж пассажирского самолета допустил критическое снижение до высоты 884 метра, что на 122 метра ниже минимально разрешенной диспетчером отметки.

В результате на подлете ко взлетно-посадочной полосе в кабине пилотов сработала сигнализация минимальной безопасной высоты (TAWS). Диспетчер немедленно связался с экипажем, после чего дал команду немедленно проверить высоту и выполнить уход на предписанные параметры. Пилоты скорректировали траекторию и впоследствии благополучно посадили воздушное судно.

На борту находилось 46 пассажиров. Никто из них и членов экипажа не пострадал. В настоящее время Росавиация инициировала служебное расследование для установления всех причин и обстоятельств опасного инцидента.