Похорощники сбрасывали голые тела умерших россиян в траншеи

В Кузбассе засняли работников похоронной службы, которые сбрасывали в траншеи голые тела умерших. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В сети появились кадры с кладбища в городе Прокопьевск, на которых сотрудники с нашивкой «Груз 200» сбрасывают тела четырех человек в общую могилу.

По словам авторов видео, снято оно было в конце декабря прошлого года и показывает, как бездомных и людей, не имеющих родственников, хоронят с нарушениями.

Речь идет о постояльцах дома милосердия, за погребение которых похоронная компания получает 11 тысяч рублей.

В местном Следственном комитете инициирована проверка по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кургане на новый уровень вышел конфликт похоронных компаний. Черные агенты, недовольные работой конкурентов, похитили тело умершей женщины, которое родственники ночью отправили в морг.