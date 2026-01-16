В МВД рассказали о деле топ-менеджера «Росатома» о финансировании ВСУ

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации в отношении жителя Балахнинского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Речь идет о директоре компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ), входящей в госкорпорацию «Росатом», Михаиле Щербаке, который подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточняет ТАСС.

Фигурант дела является сторонником запрещенной организации, отметили в МВД. По версии следствия, у него возник умысел на финансирование деятельности экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России. По данным МВД, в августе 2021 года он перевел деньги на ее счет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. «Росатом» оказывает содействие следственным органам.

Щербак занимает должность директора АСЭ по капитальному строительству. До 2007 года он был заместителем главы администрации города Сарова по вопросам архитектуры и градостроительства, сообщает «Интерфакс». Затем Щербак перешел в нижегородский филиал АСЭ, где курировал строительство атомных электростанций.

АСЭ является управляющей компанией инжинирингового дивизиона «Росатома», уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании Щербака.