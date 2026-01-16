Обвиняемый по делу о коррупции в московском метро признал вину

Представитель компании «Технопромимпорт» Александр Волынский, который обвиняется в мошенничестве и даче взятки бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову, признал свою вину, заключив досудебное соглашение. Об этом ТАСС заявил адвокат адвокатского бюро «Гофштейн и партнеры» Александр Гофштейн, представляющий интересы Дощатова.

«Александр Волынский заключил досудебное соглашение», — сказал адвокат.

В материалах дела отмечается, что Волынский контролировал деятельность АО «Технопромимпорт». Компания поставляла комплекты полушпал на сумму 3 млрд 93 млн руб. АО «Мосинжпроект», которое осуществляло выполнение комплекса работ и ввод в эксплуатацию объектов столичного метрополитена.

По версии следствия, Волынский захотел вернуть сумму гарантированного удержания в размере не менее 120,7 млн руб. со стороны АО «Мосинжпроект». Для этого он, как утверждается, договорился за взятку в виде автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью 4,8 млн руб. с бывшим первым заместителем начальника метрополитена Дмитрием Дощатовым подписать необходимые документы. Дощатов был уполномочен заниматься организацией капитального строительства и реконструкции на объектах метрополитена. ГУП «Московский метрополитен» был инвестором-застройщиком.

Дощатов и Волынский составили письмо от имени АО «Технопромимпорт» в адрес АО «Мосинжпроект», призвав оплатить гарантийное удержание за поставленные материалы, говорится в публикации. Дощатов затем заявил, что ГУП «Московский метрополитен» не имеет претензий к качеству и количеству комплектов полушпал. Руководство АО «Мосинжпроект», не осведомленное о преступном умысле, подтвердило оплату гарантийного удержания на 214,5 млн руб.

Следователи также установили, что после этого Дощатов предложил Волынскому передавать ему вознаграждение за общее покровительство АО «Технопромимпорт», Волынский согласился. С 2023 по 2024 год он оплатил Дощатову два люкс-номера гостиницы «Пекин» в Минске (Белоруссия), а также купил элитную одежду на общую сумму в размере 690 тыс. руб., добавили журналисты.

