Россиянка попыталась продать почку и попала в тюрьму

В Павлодарской области Казахстана суд вынес приговор гражданке России, которая попыталась за 4 миллиона рублей продать свою почку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что клиента женщина нашла через мессенджер Telegram и успела пройти предварительное медицинское обследование, в результате чего получила аванс в размере 700 тысяч рублей.

Но незаконная сделка была остановлена на этапе подготовки благодаря вмешательству местных правоохранительных органов, которые предотвратили попытку купли-продажи.

Суд назначил россиянке наказание в виде 10 месяцев лишения свободы за нарушение законов в сфере трансплантологии. Понес ли наказание предполагаемый покупатель органа, не уточняется.

Ранее стало известно, что каждый год около 300 казахстанцев умирают, не дождавший своей пересадки. К концу 2024 года в республиканском листе ожидания числились более 4000 пациентов, которые нуждаются в жизненно важной пересадке. При этом доля трупного донорства по-прежнему остается низкой – около 15%.