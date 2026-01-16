В закрытом российском городе совершили разбойное нападение

На Байконуре задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии России.

По данным ведомства, в отдел полиции поступило сообщение о мужчине во дворе дома с телесными повреждениями. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестные избили его и похитили вещи, после чего скрылись. Правоохранители получили приметы нападавших и начали розыск. В ходе патрулирования они были задержаны.

Местных жителей передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра у одного из них были обнаружены похищенные вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

