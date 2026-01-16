Россиянин раздробил череп младенцу из-за обиды на жену

52-летний житель Екатеринбурга во время конфликта с супругой проломил череп своему месячному сыну. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, мужчина сначала нанес побои жене, а затем перенес агрессию на младенца.

После того как россиянин избил жену и ребенка, он, опасаясь последствий, скрылся в своем частном доме, где его через некоторое время задержали полицейские.

Пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, у младенца серьезные травмы черепа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд вынес приговор молодому отцу, обвиняемому в неосторожной смерти своего двухмесячного сына.