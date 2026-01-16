Девочка появилась с ножом в российской школе

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям в связи с инцидентом в школе Воронежа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статьям о приготовлении к убийству и халатности. В учебном заведении Железнодорожного района города проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Шестиклассница из школы № 19, появившаяся на уроках с ножом, хотела напугать одноклассников и вела стрим в соцсетях, пишет глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Девочка по дороге размахивала ножиком, а в классе угрожала ребятам, показывая происходящее в прямом эфире. Напуганные одноклассники попросили учителей вызвать полицию. Мизулина отметила, что на входе в школу ученица положила нож в сумку, но рамки металлоискателя не сработали.

Педагоги вызвали в школу мать девочки, их увезли в отдел полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ФСБ России сообщала о предотвращенном в Адыгее теракте в школе. Гражданин одной из стран Центральной Азии, который является сторонником запрещенной в России международной террористической организации, заготовил 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.