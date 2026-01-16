Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

На Ставрополье осудили двоих участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статье 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и приняли участие в массовых беспорядка, которые привели к насилию и уничтожению имущества.

Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

Суд приговорил их к 8,5 и десяти годам колонии общего режима.

