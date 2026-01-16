Пенсионерка таинственно пропала после общения с гадалкой на Кубани

В Краснодарском крае уже месяц ищут пропавшую пенсионерку Галину Безбражную. Её дочь, Оксана Батракова, уверена, что мать стала жертвой мошенницы, выдающей себя за эзотерика и целительницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Московский Комсомолец

По словам родственников, пенсионерка попала под влияние женщины, представляющейся Еленой Светозар. Та, называя себя мастером космоэнергетики и врачом-онкологом, обещала клиентам вырастить новые зубы, вылечить диабет и «открыть поток богатства». В случае с Галиной Безбражной, которая страдает диабетом, общение с «целительницей» длилось более четырёх лет.

«Мы пытались предотвратить мамину пропажу. Забрали у неё телефон, с которого мама общалась с Еленой», — рассказала Оксана Батракова.

Однако 1 января пенсионерка в последний раз вышла на связь, сообщив дочери, что сбежать не может, иначе погибнет. Сейчас её розыском занимается отряд «Лиза Алерт».

Бывшие соседи Елены Светозар из Миасса, где та жила ранее, в разговоре с журналистами охарактеризовали её как аферистку. По их словам, «целительница» заставляла доверчивых людей брать кредиты, а полиция не раз интересовалась её деятельностью.

Как утверждают родные пропавшей, мошенница собирала документы Галины, включая сберкнижки и исполнительные производства, и пыталась оформить на себя дом пенсионерки в хуторе Красная Батарея.