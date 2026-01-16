Топ-менеджеры «Марафона желаний» рискуют потерять 177 млн рублей

Финансовый управляющий в деле о банкротстве Елены Блиновской Мария Ознобихина направила в суд ходатайства о возврате более 177 млн рублей в отношении приближенных блогерши — Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной. Об этом сообщает РЕН-ТВ в Telegram-канале.

Основанием для требований стали результаты налоговой проверки, которые вскрыли механизм дробления доходов от «марафонов желаний». Орленко, занимавшая пост руководителя «Марафона желаний» и формально участвовавшая в ООО «Эра» и «Эридан», якобы незаконно получила дивиденды на сумму 133 млн рублей. А другая фигурантка, Татьяна Остапишина, зарегистрировала ИП, через которое перевела на личную карту 44,4 млн рублей.

Ознобихина считает, что эти средства фактически принадлежат Блиновской. Она требует направить указанные средства в конкурсную массу должницы, чтобы рассчитаться с кредиторами, в том числе с налоговыми органами.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 1 млн рублей и четырехлетнего запрета на ведение бизнеса. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 млн рублей.