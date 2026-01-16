Молодого человека, обменявшего валюту на рубли, избили на юге Москве

Молодой человек решил незаконно обменять иностранную валюту на российские рубли. Для этого он встретился с двумя незнакомцами на юге Москвы. После завершения сделки они его избили.

Об этом в пятницу, 16 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На встрече двое неизвестных попросили молодого человека перевести валюту на счет, после чего передали ему 16 бумажных изделий, внешне схожих с купюрами номиналом пять тысяч рублей. Когда потерпевший распознал обман и попросил вернуть деньги, фигуранты подвергли его избиению и скрылись, — рассказала Нефедова.

Впоследствии он обратился в полицию. Подозреваемых поймали. Им предъявили обвинение и отправили в СИЗО. В пресс-службе прокуратуры напомнили, что обменивать валюту стоит только в банках или операционных кассах.

Ранее житель столицы решил незаконно обменять 330 тысяч долларов и стал жертвой мошенника. Вместо настоящих рублей аферист вручил ему билеты «банка приколов». Мужчина понял это только тогда, когда злоумышленник скрылся. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.