Обвиняемый во взятках экс-замначальника московского метро выступил в суде

Обвиняемый в получении взятки бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов выступил в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на заседании в Савеловском суде он признал свою вину после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что Дощатов обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он получил взятку от своего знакомого в виде автомобиля Toyota RAV 4 стоимостью около пяти миллионов рублей. За это первый замглавы метрополитена Москвы утвердил качество полушпал, заведомо неподходящих для строительства объектов, по договору поставки на суму более трех миллиардов рублей.