Появились подробности гибели российского туриста в Таиланде

Telegram-канал сообщил, что российский турист мог погибнуть в Таиланде, пытаясь скрыться от преследователей. По одной из версий, он стал свидетелем изнасилования девушки.

Тело 41-летнего российского хирурга обнаружили в Таиланде 6 января 2026 года. Первоначально сообщалось, что мужчину без признаков жизни обнаружили в номере отеля, где он остановился.

Знакомая россиянина рассказала «Комсомольской правде», что у него диагностировали черепно-мозговую и другие травмы. В СМИ появилась информация, что он мог стать свидетелем изнасилования девушки, из-за чего преступники решили с ним расправиться.

Mash сообщил со ссылкой на мать мужчины, что он говорил о «подозрительных людях, ходивших за ним по пятам». По данным Telegram-канала, погибшего туриста нашли не в номере, а на земле под окнами отеля.

В заключении врачей причиной смерти был назван суицид. При этом в документе, по данным Mash, не указаны переломы конечностей и другие характерные травмы.