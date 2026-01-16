Бывшего сотрудника Успенской обвинили в мошенничестве

Экс-директора певицы Любови Успенской обвинили в мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», Никита Сурма продавал билеты на концерт артистки в Барвихе, который даже не планировался.

Факт происшествия подтвердил представитель Успенской Александр Иванченко. По его словам, Сурму уволили из-за «профнепригодности и мошенничества», а от его действий есть пострадавшие.

«Перед Новым годом он взял порядка 165 тысяч рублей за концерт в Барвихе, который даже не планировался. Когда люди стали спрашивать, где концерт или деньги, с его стороны поступили даже угрозы», — заявил Иванченко.

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что пострадавших оказалось много. По ее словам, Сурма «нормально так денег собрал», а переводы получал на различные карты. Она полагает, что вопрос будет решаться в гражданско-правовом поле, однако не исключает что дело и «посерьезнее закрутится».