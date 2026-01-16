Начальник учебного центра МВД Коми после пожара отстранен от должности
Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД, где случился пожар с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
15 января во время учебных занятий в одном из помещений Центра возник пожар, в результате чего пострадали слушатели. У них диагностированы отравление продуктами горения, некоторые получили ожоги кожи и верхних дыхательных путей. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия.
Пожар в Центре профподготовки возник в середине дня 15 января и был потушен примерно через три часа. Пострадали 20 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. В отношении преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело после взрыва учебно-имитационной гранаты, который, предположительно, стал причиной пожара.
Расследование продолжается. Ситуация находится на личном контроле министра.