Группа немцев на снегоходах пересекла границу между Финляндией и РФ

Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, незаконно пересекших границу между РФ и Финляндией на снегоступах 14 января. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте службы.

© Соцсети

"Трое немецких туристов, путешествовавших на снегоступах, подозреваются в незаконном пересечении государственной границы между Финляндией и Россией и обратно в среду вечером, 14 января 2026 года. Инцидент расследуется как предполагаемое преступление на государственной границе", - говорится в сообщении.

По ее данным, туристы пересекли границу в Пальякке в Куусамо и передвигались по территории "из любопытства". Уточняется, что на месте инцидента отсутствовало заграждение.

Как сообщает служба, финский пограничный комиссар связался со своим коллегой в России. Расследование инцидента продолжается.