Сотрудники ДПС открыли стрельбу по Porsche в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю Porsche. Это произошло из-за попытки водителя протаранить служебную машину, передает Mash.

По информации Telegram-канала, автолюбитель не захотел останавливаться по требованию полиции и протаранил авто ее сотрудников.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов произвели не менее 12 выстрелов по колесам элитного автомобиля, в результате чего задержали подозреваемого.

В настоящее время Porsche находится в сугробе, а машина ДПС получила повреждения. На месте происшествия работают следователи. Территория оцеплена для обеспечения безопасности.

