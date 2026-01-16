Губернатор Брянской области рассказал подробности ночной атаки ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале, что Клинцовская тепловая электростанция (ТЭС) и Найтоповичская подстанция оказались повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава региона уточнил, что украинские военные использовали для атаки энергетических объектов реактивные системы залпового огня. По словам Богомаза, после нанесенного удара часть жителей города Клинцы и Унечского района осталась без света и тепла.

На место были направлены специальные службы для устранения выявленных последствий. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, больше всего дронов было уничтожено в Белгородской и Рязанской областях – 44 и 22 аппарата соответственно.

Еще по 11 БПЛА сбили в Ростовской и Воронежской областях, 7 – в Курской, по 4 – в Тульской и Волгоградской областях, а также по 1 – в Крыму, Орловской и Липецкой областях.