В Новосибирске судят отца-изверга шестерых детей

В Новосибирске стартовал судебный процесс в отношении мужчины, воспитывавшего шестерых детей и подозреваемого в систематическом жестоком обращении с ними на протяжении длительного времени. Следствие считает, что насилие носило не единичный, а постоянный характер.

© Московский Комсомолец

Правоохранители обнаружили детей в изолированном помещении: дверь комнаты была заблокирована металлической перекладиной. Внутри находился лишь минимальный набор — ёмкость вместо туалета, вода и хлеб.

Сами дети рассказали, что отец регулярно применял к ним физические наказания. По их словам, он бил их, вынуждал длительное время стоять на рассыпанном горохе, наказывал крапивой, а за мелкие проступки, включая еду без разрешения, мог бросить тяжёлый предмет, целясь в голову. Эти факты ранее были обнародованы региональными СМИ.

Один из наиболее тяжёлых эпизодов, по данным следствия, связан с травмой руки у одного из мальчиков. Отец сам нанес порез, обработал рану спиртосодержащей жидкостью и затем зашил её обычной иглой и нитками, не применяя никакого обезболивания.

Мать детей, которая знала о происходящем, но не пыталась остановить насилие, уже понесла наказание. Суд лишил её родительских прав и назначил обязательные работы. Сам обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Проведённая экспертиза признала его вменяемым, что позволяет рассматривать дело в общем порядке.

Медики и психологи установили, что дети имеют задержки в развитии и тяжёлые психологические последствия пережитого. В настоящее время они находятся в специализированном учреждении, где с ними ведётся работа по реабилитации и восстановлению, сообщают «Вести Новосибирск».