Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

В Запорожской области задержали трех человек за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

Они подозреваются по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным агентства, трое местных жителей передавали информацию о расположении российских войск украинской стороне.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Силовики задержали двоих жителей Бердянска и одно из села Остриковка. Они занимались шпионажем в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

