Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие
В Запорожской области задержали трех человек за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.
Они подозреваются по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.
По данным агентства, трое местных жителей передавали информацию о расположении российских войск украинской стороне.
Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Силовики задержали двоих жителей Бердянска и одно из села Остриковка. Они занимались шпионажем в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось, что изучавший военные объекты россиянин получил срок.