В Москве на видео сняли, как мужчины жестко избили водителя на глазах его ребенка

В Москве неизвестные люди напали на водителя, который едва не попал в ДТП со своей семьей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"Водитель такси подвозил свою жену с малолетним ребенком, но его подрезала "Газель" на дороге. Стерпеть такое мужчина не смог, поэтому через время сам подрезал грузовик в ответ, спровоцировав аварию. Газелист с товарищем выбежали на шоссе с целью избить главу семейства", - говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют водителя такси, при этом жена пострадавшего пытается остановиться конфликт: женщина кричит и руками отталкивает нарушителей. Далее на записи видно, что в момент нападения в автомобиле находился малолетний ребенок.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.