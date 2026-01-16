Друг пропавших Усольцевых сделал шокирующее заявление

Почти четыре месяца прошло с момента таинственного исчезновения в тайге красноярского бизнесмена Сергея Усольцева, его жены Ирины и пятилетней дочери Ариши. Поиски с участием тысяч волонтёров не дали результатов, и теперь близкий друг пропавшего выдвинул шокирующее предположение.

© Соцсети

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев в интервью aif.ru заявил, что Сергей Усольцев убил свою семью, после чего покончил с собой. Основанием для этой версии стали многолетние откровенные разговоры и общее прошлое.

Мужчины познакомились в 2018 году на почве интереса к загадкам — Усольцев увлекался тунгусским феноменом, геоглифами и историей группы Дятлова. Дегтярев описывает его как умного, доброго и интеллигентного человека, который даже помогал деньгами на лечение его матери.

Переломным моментом в их дружбе стало приглашение на собрание религиозной общины. Как выяснилось, Усольцев был пастором общины неопятидесятников. Дегтярева, по его словам, шокировало «беснование» и фанатизм участников. После этого их общение прекратилось.

Ключевой фразой, которая, по мнению Дегтярева, указывает на мотив, стали слова Усольцева: «Погибшие в горах будут жить вечно».

«Меня это тогда насторожило, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность», — пояснил он.

Друг предполагает, что преступление могло быть спонтанным, и связывает его с внутренним кризисом Усольцева. Он уверен, что тела жены и дочери, а также самого Сергея, не выдержавшего груза вины, будут обнаружены в тайге после схода снега.